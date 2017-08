Auswählen einer Gewinn-Lotterie-Strategie

Ich bin zweimal auf der Bühne während eines Hypnotisten-Kabarett-Aktes hypnotisiert worden! Das erste Mal war in Sun City in Südafrika und das zweite Mal war in einem Comedy Club in Birmingham, England.

Bei der ersten Gelegenheit war ich einer von 8 Personen aus dem Publikum gezogen, um an der Tat teilzunehmen. Der Hypnotiseur ging durch die übliche Routine, uns „unter“ zu setzen und uns sanft in Stühle zu drängen, die strategisch auf der Bühne platziert wurden. Irgendwann während der Tat, informierte er uns und das Publikum, dass wir das nächste Mal auf einem der Stühle setzten, würden wir erleben, was wäre wie ein elektrischer Schlag, der uns davon abhalten würde, uns zu sitzen. Er wandte sich dann an die Teilnehmer und mit dem Rücken zum Publikum, er bat uns, mit dem „Witz“ zu spielen, und da keiner von uns die Illusion lotto 6 aus 45 wer hat gewonnen zerstören wollte, sprangen wir auf und ab wie Jack in den Boxen.

Das zweite Mal war ich in den Händen eines erfahrenen und echten Hypnotiseurs. Ich wurde gebeten, an Aktivitäten teilzunehmen, an denen ich keine Erinnerung habe. In einem Stadium brach ich wie ein Esel und bei einer anderen Gelegenheit, und ich und einem anderen hypnotisierten Zuschauer, sprachen einander in völligem Kauderwelsch, während ich den Eindruck erweckte, dass wir ganz verstanden haben, was jeder von uns sagte.

Was hat das mit der Wahl einer gewinnenden Lotterie-Strategie zu tun?

Klar war der erste „Hypnotiseur“ ein Betrug. Er war ein Unterhalter ohne Substanz. Der zweite Hypnotiseur war echt. Er hatte die Fähigkeiten und das praktische Wissen, um seine Kunst anzuwenden.

Die Unterscheidungen können sich auf die Fülle von „Lotteriesystemen“ beziehen, die heute verfügbar sind. Einige sind „Betrügereien“, (sie haben keine Substanz, noch sind sie auf einer mathematischen oder statistischen Analyse basiert). Andere sind echt. Sie haben die Wahrscheinlichkeit berechnet, wie die Zahlen gezeichnet sind, und sie haben ein System geschaffen, das die Gewinnchancen bei der Verwendung ihres Systems erhöht.

Wie unterscheidet man zwischen dem Falschen und dem Realen?

Zuerst schau, was sie anbieten. Jeder Verkäufer, der über ihr System spricht, das den Jackpot liefert, sollte vermieden werden. Kein zuverlässiges System kann den Gewinn des Jackpots vorhersagen.

Zweitens, wie lange die Organisation gegangen ist. Wenn sie zeigen können, dass ihr System den Test der Zeit gestanden hat, dann können sie zu Recht behaupten, eine Strategie zu haben, die funktioniert. (Das System, das ich verwende, wurde Ende 1988 entwickelt und ist noch heute noch da. Das System wurde hinzugefügt und modifiziert, als neue Lotteriespiele entstehen, wie das britische Lotto, das 1994 begann, während die EuroMillions-Ziehung 10 Jahre später begann ).

Drittens, wie stark ist ihre Rückerstattungsgarantie? Wenn sie eine Zahlungsquelle wie Paypal oder Clickbank verwenden, dann können wir ziemlich sicher sein, unser Geld zurück zu bekommen, wenn das System weniger bietet als versprochen wurde.

Viertens, wie einfach ist das System zu benutzen. Ich bin kein Mathematiker, und ich möchte auch nicht die statistische und mathematische Formel verstehen, die ihre Strategie untermauert, ich möchte nur von 0 auf 60 in weniger als 5 Sekunden beschleunigen, damit ich losgehe. Lesen von langen Punkten und Notizen, wie man das System anwendet, ist nicht für mich. Wie Kuba Gooding Jnr in dem Film sagt, Jerry Maguire, „Zeig mir das Geld!“

Schließlich und wenn alle oben genannten zufrieden sind, setzen Sie Ihre Zehe in das Wasser und versuchen Sie es. Jede Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Kaufen Sie ein System und testen Sie es. Wenn es nicht funktioniert, dann bekommen Sie eine Rückerstattung und steigen aus und versuchen ein anderes.

Ich habe seit Jahren die britische Lotto-Auswahl von Zahlen auf der Grundlage von Geburtstagen, zufällige Auswahl, Spotting Zahlen auf der Straße, (auf Autos, Plakate etc.) glückliche Dips und „heiße Zahlen“. In den letzten 15 Jahren habe ich die gelegentlichen £ 10,00 für Matching 3 Zahlen gewonnen und bei 2 Gelegenheiten gewonnen £ 40,00 – £ 60,00 für passende 4 Zahlen.